Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi le stelle vi invitano ad amare ed essere amati, lasciatevi trasportare dai sentimenti senza sensi di colpa, le opportunità non mancheranno. Nel campo professionale dopo un periodo difficile finalmente le cose proseguono per il verso giusto, si recupera terreno.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata turbolenta, cercate di mantenere la calma, sarà facile litigare con chi ve ne darà modo, evitate di dare fiato alla bocca soltanto perché un granello di polvere vi pizzica la gola, valutate bene il nemico e capite se ne vale davvero la pena. Attenzione allo Scorpione. Il lavoro procede lentamente.

GEMELLI

Cari Gemelli, con Venere nel segno secondo il guru delle stelle potreste anche valutare di trasgredire in amore. Avete voglia di incontri importanti, che sappiamo mandarvi fuori di testa. Nel campo professionale invece aprite bene gli occhi e prendetevi il tempo necessario per riflettere sul da farsi.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna favorevole influisce positivamente sui vostri sentimenti secondo il guru delle stelle. Non dovete focalizzarvi troppo sulle delusioni del passato, andate avanti e non guardatevi più indietro, è arrivato il momento di voltare pagina.

LEONE

Cari Leone, in amore dovete prestare attenzione a quello che dite e a quello che fate, evitate problemi sul nascere, le discussioni porteranno ad altre discussioni come un circolo vizioso. In questo momento la vostra testa è affollata da troppi pensieri, fate una scrematura e analizzate il campo di battaglia.

VERGINE

Cari Vergine, oggi volete parlare in modo più sereno con qualcuno che vi sta a cuore. Siete stanchi dei continui litigi, volete soltanto andare avanti in pace. Il lavoro procede tranquillo, arrivano importanti novità all’orizzonte che vi permetteranno di dimostrare il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: la Luna favorevole vi permette di vivere al meglio i vostri sentimenti.

