Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere favorevole vi aiuta in amore, favoriti anche gli incontri secondo il guru delle stelle. Lasciatevi alle spalle quello che vi ha ferito finora. Nel campo professionale avete avuto alcuni problemi negli ultimi mesi, ancora non avete trovato una vera soluzione, soltanto dei tamponi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi la Luna in opposizione potrebbe rallentare un po’ il flusso in amore. I single potrebbero ricevere una proposta, ma prima di accettare, è il caso di riflettere. Le stelle vi invitano a risolvere le questioni lasciate in sospeso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Paolo Fox vi consiglia di approfittare di questo periodo per fare chiarezza sui vostri sentimenti, avete bisogno di capire cosa volete davvero. Anche in famiglia potrebbero esserci dei problemi, risolvetevi andando alla radice. Sul lavoro potrebbe sorgere qualche difficoltà.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel campo professionale ci sono tantissimi problemi che ormai occupano la vostra testa, il resto slitta in secondo piano, anche l’amore. Ma proprio qui, nel campo del cuore, se qualcosa non va meglio parlarne il prima possibile.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna in opposizione potrebbe creare qualche scompiglio nella vostra vita sentimentale, cercate di mantenere la calma, non vale la pena arrabbiarsi per motivazioni futili. Nel campo professionale siete frustrati, qualcosa non va.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, in amore siete duri anche con voi stessi, volete anche vendicarvi per i torti subiti, non riuscite a dimenticare il dolore. Venere è dissonante, quindi evitate di polemizzare troppo. Il lavoro vi stressa, cercate di non mollare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere favorevole vi aiuta in amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 giugno 2020