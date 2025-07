Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 15 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un buon momento per rafforzare i tuoi legami, sia affettivi che professionali. Le stelle ti rendono più disponibile al confronto, e chi ti è vicino lo nota. I single potrebbero vivere incontri piacevoli, anche imprevisti. Sul lavoro, le collaborazioni diventano più fluide e i tuoi talenti emergono in modo naturale. Non rimandare un invito o un appuntamento: qualcosa di importante può nascere proprio da un gesto semplice.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 luglio 2025), hai bisogno di trovare un equilibrio tra quello che senti e quello che mostri. Oggi potresti essere un po’ più suscettibile del solito, e le parole degli altri ti colpiscono in profondità. Cerca di non reagire d’istinto: non tutto è come sembra. Anche in ambito lavorativo è meglio non alzare troppo i toni, soprattutto se c’è in gioco un accordo delicato. Il consiglio è: calma e sangue freddo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata attiva e brillante. Hai voglia di fare, viaggiare, conoscere persone nuove. Le stelle ti sorridono e ti rendono intraprendente: ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo, anche in amore. Le storie nate da poco si fanno subito coinvolgenti. Sul lavoro, le tue idee sono apprezzate, soprattutto se riesci a lavorare in squadra. Hai una marcia in più: sfruttala per portare avanti i tuoi sogni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ti trovi in una fase di riflessione importante. Non è una giornata negativa, ma potresti sentirti un po’ distaccato o pensieroso. Ci sono decisioni da prendere, ma senti che non è ancora il momento giusto. In amore potresti desiderare più certezze. Anche nel lavoro stai valutando nuove direzioni: prenditi il tempo per capire cosa vuoi davvero. L’energia c’è, ma va canalizzata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 luglio 2025), la giornata ti vede brillante, curioso, aperto a nuove esperienze. Ti senti più libero di esprimerti e questo porta benefici nei rapporti, soprattutto se ultimamente ci sono stati silenzi o tensioni. Il lavoro torna a girare nel verso giusto, grazie anche a qualche idea originale che trova consensi. Sei in una fase creativa: approfittane per fare scelte che ti rappresentano davvero.

PESCI

Cari Pesci, una giornata in cui il tuo lato intuitivo può guidarti bene. Non sempre hai bisogno di spiegazioni logiche: a volte ciò che senti è più affidabile di ciò che vedi. Nei rapporti affettivi sei sensibile e disponibile, ma fai attenzione a non farti carico dei problemi altrui. Nel lavoro potresti sentire il bisogno di rallentare per ritrovare chiarezza. Segui il tuo ritmo e non forzarti a compiacere tutti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la giornata ti vede brillante, curioso, aperto a nuove esperienze.