Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 15 febbraio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore le cose ultimamente sono migliorate e state ritrovando fiducia e sentimento nei confronti del partner. Il meglio arriverà da marzo in poi. In quel periodo avrete la protezione di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, non è un momento così propizio, meglio evitare conflitti e discussioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 febbraio 2022), con questa Luna dissonante non aspettatevi grandi cose in amore. Mantenete la calma e fate passare questo momento no. Per quanto riguarda il lavoro, sta arrivando qualcosa di positivo, specie dal punto di vista economico. Valutate con calma nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è dalla vostra parte e vi protegge in amore ora e nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di forte confusione, ma il transito di Mercurio aiuterà a ritrovare fiducia verso il prossimo. Nel weekend potreste essere chiamati a prendere una decisione importante.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore è splendente, ma il meglio arriverà nel mese di marzo. Da quel periodo avrete Venere dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, l’ambiente è un po’ ostile e qualcuno potrebbe provare a mettervi il bastone fra le ruote. Cercate di mantenere la calma e non discutere con chi la pensa diversamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 febbraio 2022), state rimettendo tutto in discussione in amore, d’altronde non bisogna mai pensare di avere certezze nella vita. Capitolo lavoro: attenzione all’aspetto economico, poco soddisfacente, soprattutto per chi ha avviato da poco un’attività.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna vi protegge e sarà nel segno a partire dal 17 del mese. In amore il quadro sarà più chiaro e capirete da che parte state andando. Per quanto riguarda il lavoro, avete superato conflitti e discussioni. Cercate di fare chiarezza in vista del futuro, quando sarete chiamati a prendere decisioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: l’amore e molto promettente. Anche sul lavoro il peggio è passato.