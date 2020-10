Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 13 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quelle di oggi, domani e giovedì saranno tre giornate energiche, più attive del solito. Non risolverete tutti i problemi come se avesse una bacchetta magica, ma in questo periodo state recuperando a poco a poco tutto quello che vi siete persi. D’ora in poi potrete cominciare a pensare al vostro futuro con più fiducia e motivazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 ottobre 2020), nei prossimi giorni dovrete cercare di riconsiderare alcune decisioni di lavoro. Mercurio nel vostro segno vi consentirà di riacquistare più fiducia e perfino di rientrare con le spese. In amore le cose continueranno in maniera tranquilla e pacata.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – martedì – avrete una forte percezione della realtà e vorrete mettere in gioco le vostre capacità. Si prospetta un momento molto interessante per il lavoro: certi progetti partiranno in sordina ma si potranno sviluppare nei prossimi mesi e porteranno grandi soddisfazioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sia in amore sia nell’ambito delle relazioni sociali e del lavoro, durante la giornata di oggi ci sarà la necessità di avere conferme. Cercate di essere un po’ meno riservati: questa Venere va sfruttata a pieno! Siete single? Buttatevi con ottimismo alla ricerca della persona giusta. Se non vi tuffate ora, quando?!

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso delle ultime settimane molti di voi si sono trovati in una condizione di grande stress emotivo e soprattutto di grande agitazione per via del lavoro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 ottobre), non vanificate gli sforzi degli ultimi mesi con affermazioni troppo forti. In certe giornate vorreste chiudere con il mondo intero, in altre pensate di aver esagerato: più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più anche quelli trasgressivi, intraprendenti e inafferrabili, torneranno gestibili e tranquilli. Pazientate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, questa Venere in opposizione non è sempre facile da gestire al meglio… C’è tanta confusione nell’aria. Nelle prossime ore vorrete verificare quali sono le persone che vi vogliono bene veramente e che sarebbero pronte ad aiutarvi in caso di necessità. Sperando di non doverne mai fare “uso”.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottimo momento per il lavoro. Fatevi avanti con progetti e idee, stanno arrivando le soddisfazioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 13 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 ottobre 2020