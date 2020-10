Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (martedì 13 ottobre) sarà una giornata in cui avrete energie ed emotività, ma anche tante difficoltà da superare. Potreste sentirvi un po’ affaticati nel supeare i vari ostacoli: tenete duro. Le stelle stanno tornando favorevoli e vi aiuteranno, anche in modi inaspettati, a risolvere i vostri problemi che sono nati di recente molto presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 ottobre 2020), avrete la Luna, Giove e Saturno in aspetto favorevole: vi aspetta una giornata importante, bella. Sfruttala per recuperare sul lavoro, per buttarvi alle spalle le tensioni passate e guardare al futuro con occhi diversi. In amore sarà più difficile ritrovare la verve di una volta, ma non temete: sarete in grado di farcela.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (13 ottobre 2020) sarete molto nervosi, pronti a fare polemica su ogni cosa e resterete parecchio irequieti fino a mercoledì compreso. Per le prossime 48 ore dovreste quindi evitare le discussioni e i contrasti, soprattutto in amore. Da giovedì l’umore migliorerà e il sole tornerà nella vostra vita. Tradotto: portate un po’ di pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, le previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di oggi prevedono per voi ancora cambiamenti. A dicembre Saturno non sarà più contrario: per voi significherà diventare più autentici, più onesti. Ora l’importante è recuperare, anche a costo di dire cose che potrebbero non piacere aagli altri…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 ottobre), potreste sentirvi piuttosto inquieti e agitati. Il fatto è che avete da poco iniziato un nuovo lavoro e dovrete cercare di ambientarvi e, molto probabilmente, sarà un lavoro part-time. Anche se di recente avete vissuto dei contrasti, dovreste provare ad adattarvi! Un cruccio più grande lo avranno nelle prossime coloro che stanno ricoprendo un ruolo di comando…

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia una giornata giusta per fermarsi a riflettere, per chiarire dentro di voi cosa desiderate per il futuro. Sprecare tempo e stelle favorevoli come queste, sarebbe un vero peccato. Chi aveva già una bella storia d’amore o un lavoro importante, noterà solo piccole modifiche, ma comunque ci saranno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata importante in vista. Vi butterete alle spalle tante cose che non sono andate bene di recente.

