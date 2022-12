Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un amore che vi dà tanta sicurezza e tranquillità. Il momento per voi è estremamente propizio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto prosegue a gonfie vele. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 dicembre 2022), quelli che state vivendo sono giorni difficili per i sentimenti, ma potete iniziare il conto alla rovescia: a breve inizierà il tuo periodo fortunato in amore. Per quanto riguarda il lavoro, state attenti alle questioni finanziarie, forse avete fatto male i conti e potreste avere dei problemi.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un momento nel quale dovete concedervi tempo e prendere decisioni. Scelte si rederanno necessarie anche in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede senza intoppi, ma sta per arrivare un periodo difficile.

CANCRO

Cari Cancro, potreste finalmente trovare la calma e il tempo per arrivare a dei chiarimenti con il vostro partner. Professionalmente le cose stanno pian piano prendendo la strada giusta, ma per essere al top dovete aspettare ancora un po’.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 dicembre 2022), periodo di tensioni in amore, prendetevi del tempo per voi e aspettate che le cose si calmino, presto potrete contare su prospettive migliori. Potrete progettare i vostri impegni lavorativi anche per il prossimo anno.

VERGINE

Cari Vergine, sono in arrivo novità importanti in amore, tenetevi pronti ad accoglierle nel migliore dei modi. Se siete in cerca di una nuova attività lavorativa questo è il momento per darvi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo un amore che vi dà tanta sicurezza e tranquillità. Il momento per voi è estremamente propizio.