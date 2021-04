Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – martedì 13 aprile 2021 – sarà promettente per i sentimenti, ricordate che Venere non sarà più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, se vi chiedono di fare qualcosa di nuovo non vi opponete subito; dovrete risolvere una questione legale. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 aprile 2021), la Luna è opposta: il vostro segno risentirà di alti e bassi, probabilmente la seconda metà di aprile sarà sottotono. Per quanto riguarda il lavoro, sentirete di avere dato molto ma attenzione a questioni di carattere legale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi i nuovi incontri potrebbero portare nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro, più di uno di voi potrebbe pensare a un cambiamento. Una rivoluzione per alcuni. Ma d’altronde se pensate che una storia sia ormai giunta al capolinea, meglio voltare pagina definitivamente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avrete una buona energia, d’altronde la Luna sarà nel vostro segno. Capitolo lavoro, quelli che hanno un’attività in proprio potranno ripartire con altri presupposti: le cose stanno cambiando. Date il massimo e non nascondetevi dietro a un dito: dimostrate a tutti il vostro lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 aprile), il consiglio è quello di evitare complicazioni. Non sarà facile dato che la Luna sarà dissonante. Per quanto riguarda il lavoro, un imprevisto potrebbe creare problemi all’ultimo minuto. Cercate di mantenete la calma e non farvi trovare impreparati.

PESCI

Cari Pesci, la Luna oggi sarà favorevole, mentre dal 15 sarà contraria: se dovete fare una richiesta o una proposta è meglio agire subito. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno si muoverà per voi o vi favorirà indirettamente: giornata positiva. Sfruttatela e pieno e datevi da fare, le stelle vi assistono.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la Luna sarà favorevole (fino al 15): agite!

