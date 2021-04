Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi sarà molto positiva dal punto di vista sentimentale. Ci sarà infatti una svolta decisiva. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare un buon risultato, soprattutto per coloro che lavorano in proprio e stanno faticando da tempo. Ancora un po’ di pazienza dunque, poi potrete ripartire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 aprile 2021), sarà facile ottenere risultati, la Luna sarà nel vostro spazio zodiacale: fino a sabato sarete in uno stato di fiducia. Approfittate dunque per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Per quanto riguarda il lavoro, entro pochi giorni arriveranno buone notizie.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, da oggi – 13 aprile 2021 – ma anche i prossimi giorni saranno positivi per l’amore. Chi però è stanco di una storia quasi al termine potrà chiuderla e cercare qualcosa di nuovo. Capitolo lavoro: non si possono escludere belle notizie. Quando? Le giornate del 15 e del 16 aprile si preannunciano promettenti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, non date troppa importanza alle storie che vi fanno soffrire. Per quanto riguarda il lavoro, le tendenze degli ultimi mesi sono state incerte ma questo periodo è utile per i progetti futuri. Dimostrate a tutti il vostro valore e di che pasta siete fatti. Attenti però a chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 aprile), cercate di mantenere la calma, questa seconda parte del mese metterà i rapporti sentimentali in difficoltà. Possibili litigi e tensioni con il partner, cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni dovrete stare attenti alle provocazioni.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna nelle prossime ore sarà favorevole: se non c’è stato tempo per amare, oggi potrete capire come recuperare al meglio. Lavoro? Nei lavori in cui c’è bisogno di approvazioni legali ci sarà bisogno di maggior impegno. Insomma, date il massimo e non ve ne pentirete. Potete concludere affari importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: periodo bello per l’amore. Lavoro? Occhio alle giornate del 15 e 16 aprile.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 APRILE 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 13 aprile 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 13 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 aprile 2021