Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 13 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo dell’anno desiderate una meritata vacanza per alleviare lo stress causato da un’intensa attività lavorativa o pratica. Un viaggio in un paese nuovo e lontano sarà una gradita distrazione. Fate attenzione alle vostre emozioni in questo periodo. Non date le cose per scontate, anche se non ci sono relazioni in crisi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 agosto 2024), Mercurio è in opposizione. Questa situazione astrologica non vi permette di fare quello che volete. Le stelle vi consigliano di avere pazienza. Tuttavia, questa giornata è benedetta da Venere, quindi potreste incontrare qualcuno di nuovo. I single hanno la possibilità di incontrare nuove persone. Sul lavoro vi aspetta qualcosa di speciale.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un periodo di recupero. La Luna è un aspetto favorevole che vi spinge a prestare maggiore attenzione alle collaborazioni e agli accordi positivi per gli affari. Sul fronte romantico, questo è il momento di distinguersi. Non prendete le cose troppo sul serio nelle prossime ore. Sul lavoro, riflettete bene prima di prendere una decisione.

CANCRO

Cari Cancro, qualche conflitto si risolverà con un inconveniente o un malinteso del passato. Chiarite la vostra posizione nei prossimi giorni. Sul lavoro potrebbero verificarsi degli imprevisti, ma è bene affrontare tutto con ottimismo e serenità. In amore, nuovi incontri potrebbero aspettarvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 13 agosto 2024), possibilità di scommettere su voi stessi in un nuovo contesto. Potrebbe essere una scelta vincente. Non abbiate paura di provare cose nuove e usate il vostro grande spirito di iniziativa per iniziare una nuova avventura. Lunedì potrebbe essere una giornata importante per la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere una buona idea.

VERGINE

Cari Vergine, le tue ambizioni rimangono spesso segrete. Non volete pressioni da parte degli altri. Ora stai ottenendo risultati incoraggianti, quindi mantieni la rotta. Presto Venere entrerà nel vostro segno zodiacale e vi guiderà per vedere se le relazioni sono ancora vive. Sul fronte del lavoro, potreste aver bisogno dell’aiuto di un collega o di una persona di fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete tornati a ruggire. Potete scommettere sulle vostre capacità e possibilità di successo.