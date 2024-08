Oroscopo Paolo Fox della settimana 12-18 agosto 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 agosto 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 agosto 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, prima di tutto dovete recuperare un po’ di forma fisica perché avverti un calo oppure una persistente quanto immotivata stanchezza. Sarete irritabili e nervosi, soprattutto subito dopo pranzo. C’è ancora qualche dubbio in amore, ma non è detto che tutti riguardino il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, da qualche tempo i fine settimana sono un po’ più noiosi. Speriamo che questo mese di agosto stia passando in modo diverso dal solito, perché avete davvero voglia di fare cose nuove.

GEMELLI

Cari Gemelli, non è tutto chiaro. Potreste anche sentire un po’ di agitazione. Sappiamo però che fino alla fine del mese avrete Venere favorevole, che aiuterà l’amore e non solo.

CANCRO

Cari Cancro, sarebbe opportuno staccare un po’ la spina visti i grandi impegni che vi attendono nel corso del prossimo autunno. Permane l’irrequietezza affettiva e questo può rivelarsi un problema per qualcuno. Psicologicamente vi trovate in uno stato di agitazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 agosto 2024), dal punto di vista sentimentale c’è da cancellare un passato difficile ma il futuro darà qualcosa in più. Chi ha fatto qualche esperimento di lavoro avrà successo nei prossimi mesi.

VERGINE

Cari Vergine, c’è una bella Luna nel segno: potreste programmare per bene le prossime giornate. Se il vostro cuore è solo non tiratevi indietro, se c’è una persona che ha già la vostra fiducia, ci sono grandi progetti per i prossimi mesi.

BILANCIA

Cari Bilancia, chi non trova l’amore è perché magari non crede abbastanza nelle proprie capacità, oppure gioca troppo sulla difensiva. La paura di sbagliare va eliminata, bisogna cercare di ritrovare un po’ di serenità, anche in amore. Qualche ansia per l’inizio di un nuovo progetto, alcuni dovranno ripartire da zero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, stelle intriganti, specie per i nuovi amori. Le amicizie nate ora potranno spiccare il volo a settembre quando Venere sarà nel segno. E’ il periodo ideale per lanciare nuove idee.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, non escludete eventuali nuove storie con il transito di Venere nel segno. In amore sarete molto forti: approfittatene. Trasferimenti, cambiamenti e nuove opportunità in arrivo!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana nascerà con la Luna favorevole. E’ un periodo durante il quale è meglio ascoltare i pareri delle persone che vi stanno attorno. In amore momento di verifica. Attenzione a non frequentare persone che sono già legate.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questo periodo siete agitati per alcune situazioni che riguardano il lavoro. Non date troppo spazio alle perplessità: le coppie forti possono ritrovare quell’intimità che si era un po’ persa tra Giugno e Luglio.

PESCI

Cari Pesci, vorrete tornare ad essere protagonisti anche sulla base di quello che avete fatto negli ultimi mesi. In amore i mesi di settembre e ottobre vi faranno battere forte il cuore. Lasciate stare atteggiamenti pessimisti o vittimisti che ogni tanto entrano nella vostra vita senza che ve ne accorgiate.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente