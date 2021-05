Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – martedì 11 maggio – potrete vivere ottime opportunità sul fronte delle relazioni interpersonali. Se c’è qualcuno che vi piace, osate e datevi da fare, perché le stelle sono dalla vostra parte. D’altronde non avete nulla da perdere. Questo vale anche per il lavoro. Concentratevi su progetti che possono portarvi lontano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (11 maggi0 2021), pare proprio che voi abbiate voglia di innamorarvi: bisogna ricordare che Venere non è già nel vostro segno, per cui meglio avere un altro po’ di pazienza prima di compiere mosse affrettate. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una carica di energia positiva che vi sostiene.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore potreste ritrovare un amore perduto… Le uniche incertezze potrebbero nascere per chi ha vissuto una separazione, in tal caso bisognerà aspettare il 20 di maggio per un incontro. Dovete prima chiudere un capitolo per poter poi pensare di aprirne un altro. Sul lavoro dovete mettere a punto dei progetti nuovi.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione è agitata in quei rapporti d’amore che sono condizionati dalla noia, dal tempo che non passa mai. Se la relazione è ormai così monotona, fate qualcosa per ravvivarla, oppure chiudetela definitivamente. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora, vorreste cambiare, mettervi in gioco ma ci sono problemi ancora di soldi a cui pensare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 maggio 2021), fate attenzione alle parole, ai gesti e soprattutto massima prudenza nelle relazioni che hanno già problemi. Se le cose non vanno come vorreste, dovreste prendere le giuste contromosse. Per quanto riguarda il lavoro, riflettete prima di parlare.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi – martedì 11 maggio – sarà positiva e all’insegna del cambiamento. Se ci sono problemi bisogna affrontarli subito, la Luna è favorevole e vi aiuterà a superarli. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni è lo stress a crearvi problemi; possibili difficoltà a concentrarvi e nei rapporti con gli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: settimana molto interessante per quanto riguarda l’amore, datevi da fare se siete single da tempo.

