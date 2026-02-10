Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 10 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio e armonia sono le tue parole chiave, e questa settimana sarai il mediatore ideale tra mondi diversi. Nuove conoscenze possono arricchire il tuo orizzonte, soprattutto se ti lasci guidare dall’intuizione più che dalla logica. In amore, un gesto romantico inatteso potrebbe rivelare un lato di te che non conoscevi. Fox dice: scegli con il cuore, ma non dimenticare la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 febbraio 2026), l’intensità delle emozioni è il tuo pane quotidiano. Questa settimana potresti sentire la necessità di scavare più a fondo in te stesso o negli altri. Segreti e rivelazioni potrebbero venire a galla: gestiscili con saggezza. La passione è ovunque, anche nei gesti più piccoli. Fox consiglia: usa la tua forza interiore per trasformare ogni ostacolo in energia, senza farti consumare dall’ossessione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vento della libertà soffia forte e ti invita a partire… anche solo con la mente. Progetti di viaggio o esperienze culturali stimolanti saranno fortemente favoriti. Attenzione però a non essere troppo impulsivo: alcune decisioni richiedono radici prima di spiccare il volo. In amore, la sincerità sarà la chiave per evitare malintesi. Fox suggerisce: esplora, sogna, ma porta con te anche una bussola.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il tuo impegno e la tua disciplina sono la tua forza maggiore. Questa settimana, il duro lavoro darà frutti, soprattutto se mantieni equilibrio tra vita professionale e personale. Non ignorare il bisogno di leggerezza: un’attività creativa o un hobby possono rigenerarti. Fox consiglia: costruisci con pazienza, ma ricorda che anche una pausa strategica è produttiva.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 febbraio 2026), la tua mente è un laboratorio di idee futuristiche. Questa settimana, sperimenta e condividi le tue intuizioni: qualcuno potrebbe sorprenderti con un entusiasmo simile al tuo. Attenzione alle distrazioni: troppe stimolazioni possono confonderti. In amore, non avere paura di mostrare il tuo lato più originale. Fox dice: innova, sorprendi, e abbraccia ogni follia creativa con orgoglio.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità e l’empatia saranno potenti strumenti questa settimana. Ascoltare il cuore e seguire l’istinto ti guiderà verso scelte importanti. Attenzione però a non farti travolgere dalle emozioni altrui: stabilisci confini chiari. Creatività e sogni sono favoriti: scrivere, dipingere o creare sarà terapeutico. Fox suggerisce: nuota tra le emozioni, ma tieni salda la tua ancora.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità e l’empatia saranno potenti strumenti questa settimana.