Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la tua energia è una fiamma che non si spegne mai, Ariete. Questa settimana potresti sentire il richiamo di nuove avventure: un progetto creativo, un viaggio improvvisato o una conversazione che cambia la tua prospettiva. Attenzione però a non bruciare troppo velocemente le tue risorse: la tua impazienza è famosa, ma un po’ di pazienza potrebbe regalarti risultati che nemmeno immaginavi. In amore, lasciati sorprendere: un gesto inaspettato potrebbe risvegliare emozioni sopite. Il consiglio dell’oroscopo Fox? Sii audace… ma porta con te sempre una bottiglia d’acqua e un piano B.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 febbraio 2026), questa è la stagione in cui il comfort diventa quasi un’arte. Il lavoro procede a ritmo costante, ma non sottovalutare le opportunità che richiedono di uscire dalla tua zona di sicurezza. I rapporti familiari o amorosi richiederanno più ascolto che parola: la chiave sarà capire prima di reagire. Denaro e progetti concreti possono dare soddisfazioni, purché tu non ti aggrappi al vecchio per paura del nuovo. La Fox ti consiglia: coccolati, ma non fossilizzarti. A volte il passo più piccolo fuori dalla porta apre il mondo.

GEMELLI

Cari Gemelli, il tuo cervello corre più veloce delle tue gambe, e questa settimana sarà così anche per le emozioni. Conversazioni intense e incontri stimolanti potrebbero confonderti, ma anche aprire porte importanti. Attenzione ai malintesi: tu ami chiacchierare, ma non tutti seguono la tua velocità. La creatività è alle stelle, quindi se hai un progetto artistico o intellettuale, buttati senza paura. La Fox suggerisce: scrivi tutto, anche le idee che sembrano folli, perché potrebbero essere oro puro domani.

CANCRO

Cari Cancro,

il cuore guida ogni tua azione. Questa settimana potresti sentirti più vulnerabile del solito, ma è proprio la sensibilità che ti permetterà di cogliere dettagli che altri ignorano. La famiglia e gli amici potrebbero aver bisogno di te, quindi non chiuderti nel guscio: l’ascolto sarà la tua arma segreta. In amore, lasciati andare senza controllo: le emozioni sincere parlano più forte delle parole. Fox dice: proteggi te stesso, ma apri il cuore, anche se fa paura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 febbraio 2026), il palcoscenico è tuo e questa settimana il pubblico è pronto ad applaudire. La fiducia in te stesso è alle stelle, ma attenzione all’ego: più che imporsi, prova a guidare con gentilezza. Opportunità professionali potrebbero arrivare da angoli inaspettati; non ignorare chi ti offre aiuto. L’amore è una fiammata: passioni e attrazioni possono sorprendere, ma occhio a non ferire. Il consiglio Fox: brilla, ma lascia spazio anche agli altri nel tuo spettacolo.

VERGINE

Cari Vergine, l’attenzione ai dettagli sarà la tua forza questa settimana. Progetti e scadenze richiedono concentrazione, e la tua capacità analitica farà la differenza. Ma non trasformare la perfezione in ossessione: concediti piccole pause e ricorda che l’imprevisto a volte porta a sorprese meravigliose. Nei rapporti, un gesto spontaneo può sciogliere tensioni. Fox consiglia: organizza, pianifica, ma sorridi all’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: l’attenzione ai dettagli sarà la tua forza questa settimana. Progetti e scadenze richiedono concentrazione, e la tua capacità analitica farà la differenza.