Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della settimana che prende il via oggi, lunedì 8 luglio 2024, evitate di agire d’impulso e ascoltate i consigli delle persone a voi vicine, quelle che vi vogliono veramente bene… Se avete avuto discussioni per motivi futili, è in arrivo il momento giusto per chiarire e riportare serenità nella relazione o nel rapporto con avete. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è favorevole per nuovi incontri e progetti a breve termine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 luglio 2024), la Luna a brevissimo entrerà nel vostro segno portando un momento di ripresa dopo eventuali crisi che avete avuto nel passato. E’ il momento di ritrovare la giusta serenità. Siete molto attivi in questo periodo. Cogliete le occasioni che vi si presentaranno con gioia e fiducia.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi è arrivato il momento di rilassarvi e recuperare le energie perse nei giorni scorsi, tra la fine di giugno e l’inizio di questo luglio 2024. Il cielo è favorevole all’amore: chi ha una relazione stabile la vedrà confermata; chi lo cerca, si guardi intorno! Coraggio! Buttatevi in nuove avventure.

CANCRO

Cari Cancro, questo periodo è ideale per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti. Storie d’amore, certo, ma anche “semplici” amicizie. Guardatevi intorno. Se siete single, puntate sul mese in corso per trovare un partner. Per chi è già in una relazione, non ci sono novità particolari.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 luglio 2024), in queste ore di quasi metà luglio stress, impegni e lavoro stanno esaurendo le vostre energie… Vi stanno prosciugando goccia dopo goccia. Questa settimana cercate di evitare attività stressanti. Relax. Dovete ricaricarvi un po’…

VERGINE

Cari Vergine, amore? Se da qualche tempo state frequentando qualcuno, potreste decidere di convivere, sposarvi o fare una scelta importante. Chi si è separato potrebbe trovare nuove opportunità da cogliere. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile confermare un contratto con condizioni più vantaggiose di quelle precedenti. Bene così.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: potreste prendere delle giuste decisioni in amore. Bene il lavoro.