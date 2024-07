Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 8 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un lungo periodo di grande stress e difficoltà, le cose stanno finalmente migliorando per molti di voi. Approfittate di questo momento dell’anno per recuperare energie: non lasciatevi influenzare da fattori esterni. Non ora. Andate dritti per la vostra strada con calma e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 luglio 2024), vi aspettano diverse giornate di luglio piuttosto confuse, con pressioni e preoccupazioni legate a questioni personali ancora non risolte volutamente o non. È importante mantenere la calma e affrontare i problemi con serenità. Mordetevi la lingua se necessario, non servirebbe a nulla creare ulteriori attriti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, prendetevi del tempo per riflettere sui prossimi obiettivi che volete raggiungere. Dovete superare un ostacolo e dimostrare il vostro valore. Quello reale. I giovani possono cogliere al volo una buona occasione nel corso delle prossime ore di questo mese estivo. Coraggio. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le scelte in ambito sentimentale e lavorativo che dovrete prendere nel corso delle prossime ore di questo mese di luglio potrebbero influenzare il resto dell’anno. L’estate 2024 potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella vostra vita professionale. Riflettete a fondo su come e cosa volete fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 luglio 2024), nei prossimi giorni di questo luglio 2024 evitate le polemiche, anche se non amate le intromissioni altrui nella vostra vita… Desiderate più garanzie, ma questo non è il momento giusto per richiederle. Calma e sangue freddo.

PESCI

Cari Pesci, finalmente state ottenendo i riconoscimenti che desideravate da diverso tempo. Troppo tempo… Continuate su questa strada e non sottovalutate l’amore. Dategli il giusto spazio. Ok dedicarsi al lavoro, ma con moderazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le cose stanno finalmente migliorando per molti di voi.