Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 8 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 8 giugno 2020, la giornata vi risulterà un po’ piatta. Vi sentirete annoiati e anche un po’ tesi per via di un problema nato sul lavoro: cercate di rimandare a domani eventuali discussioni, non siete abbastanza energici per affrontare il discorso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata un po’ nervosa e agitata. Se pensate di essere finiti nuovamente in una situazione lavorativa che non vi soddisfa fino in fondo, cercate presto una soluzione che faccia più al caso vostro o vi rattristerete presto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore vede dei grandi miglioramenti. Sta per aprirsi una fase davvero interessante della vostra vita per quanto riguarda le relazioni, ma attenzione: date anima e corpo solo se pensate che sia la persona giusta. Non ripetete errori del passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox in questi giorni l’amore tornerà positivo dopo un periodo di stanchezza emotiva e sentimentale. Qualcosa si era spento dentro di voi e avete finito per trascinare in un certo torpore anche la vostra relazione. Ora ripartite con Venere dalla vostra parte.

ACQUARIO

Cari Acquario, chi è in coppia da diverso tempo potrebbe sentire il bisogno di prendersi una pausa di riflessione. Chi porta avanti due storie dovrebbe invece essere più deciso e seguire maggiormente il proprio istinto: raramente si sbaglia in questo modo.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox dovreste ammettere a voi stessi e al prossimo che qualcosa non funziona più come una volta. Il vostro rapporto di coppia merita rispetto, quindi affrontate anche quei discorsi che vi addolorano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: l’amore vede dei grandi miglioramenti. Sta per aprirsi una fase davvero interessante della vostra vita per quanto riguarda le relazioni.

