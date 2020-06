Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 8 giugno 2020 – non è una giornata in cui sarete in grande forma. Il lavoro nelle ultime settimane vi impensierisce ed incupisce, e anche l’amore ha iniziato a darvi qualche preoccupazione. Se c’è una crisi, però, non deve per forza essere qualcosa di definitivo, ma magari un punto da cui ripartire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo è un periodo in cui potete uscire da un problema più forti e felici di prima. Forse quel problema non vi eravate accorti di viverlo, e quanto aveva messo delle zavorre ai vostri piedi. Iniziate a pensare a dove volete andare, quando spiccherete il volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 8 giugno 2020 – vi vede energici e positivi, e questo è frutto del vostro atteggiamento delle ultime settimane. Avete lavorato per la vostra serenità e ora state raccogliendo i frutti della semina.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 8 giugno 2020 – è una giornata che vi metterà di fronte ad alcune problematiche che hanno bisogno di una urgente risoluzione. In amore è necessario trovare compromessi e soluzioni, cercate di non buttare all’aria quanto costruito se non ne siete sicuri al 100 per cento.

LEONE

Cari Leone, Saturno renderà le vostre tasche un po’ più leggere, quindi cercate di fare attenzione al risparmio oggi. Sul lavoro siete profondamente insoddisfatti e vorreste cambiare aria: pazientate, entro qualche settimana sono in arrivo belle novità.

VERGINE

Cari Vergine, è un lunedì che non vi farà cominciare la settimana con il piede giusto. Avrete qualche problema sul lavoro e anche con il partner, con il quale sono recentemente sorte delle incomprensioni che si stanno pian piano ingigantendo. Parlatene con lui/lei prima che la situazione si cronicizzi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: è un periodo in cui potete uscire da un problema più forti e felici di prima.

