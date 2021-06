Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 7 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro quadro astrale finalmente inizia a migliorare. Questo vale in particolare per la situazione sentimentale. Ma ci saranno belle novità e piacevoli riscontri anche per quanto riguarda l’aspetto lavorativo. Insomma, iniziate a rialzare la testa. Nei prossimi giorni potete avanzare delle proposte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, riprenderete in mano la vostra vita e l’entusiasmo che di solito vi contraddistingue, perché Venere non è più contraria. Marte e Mercurio portano soluzioni nella sfera lavorativa. Portate avanti le vostre idee ma occhio all’aspetto economico, avete avuto troppe spese ultimamente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore molti di voi stanno vivendo una storia davvero appassionante e che forse ritenete essere quella giusta per la vita. Al tempo stesso non siete particolarmente gelosi del partner. Sul lavoro è un periodo sottotono e di insicurezze: forse qualcuno ha provato a tarparvi le ali. Rialzatevi e riprendete a spiccare il volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la routine vi ha un po’ annoiato e questa nuova settimana inizia all’insegna della noia. Date una scossa alla vostra vita lanciandovi in nuovi progetti e dandovi degli obiettivi da realizzare. Avete bisogno di una scossa. In amore se avete una storia solida non avete nulla da temere. Sul lavoro ci vuole calma e a volte mordersi la lingua per non litigare con qualche collega.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete recuperato fiducia e serenità e questo lunedì sarà all’insegna dell’ottimismo, anche se nelle prossime settimane non mancheranno momenti di apprensione e stress. Portate avanti i vostri progetti e curate l’aspetto fisico, d’altronde la prova costume si avvicina.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovete porre particolare attenzione all’amore. Potrebbe esserci qualche defezione nei rapporti con il partner o un brutto litigio che vi ha allontanati. Cercate di parlarvi e ritrovare fiducia e serenità. Se invece capire che le cose non funzionano più, abbiate il coraggio di ammetterlo e voltare pagina definitivamente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: dopo un periodo no, è il momento di rialzare la testa.

