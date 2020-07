Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox c’è un po’ di confusione nella vostra mente, la relazione che avete intrapreso non vi soddisfa più come una volta. Ma se si tratta di una crisi passeggera non prendete decisioni affrettate.

TORO

Cari Toro, in amore c’è stata una separazione importante e adesso è il momento di iniziare a guardare al futuro senza malinconia. Cercate di guardare a quello che avete costruito fino ad oggi, non solo a livello sentimentale. Il lavoro è ciò su cui adesso avete bisogno di concentrarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, sul lavoro ci sono belle novità in arrivo, mentre sul fronte sentimentale dovreste stare più attenti alla tenuta della vostra relazione. Se nutrite fantasie per qualcun’altro, forse questa è la prova che le cose non stanno andando come dovrebbero.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox questa settimana inizia bene per l’amore, potrete recuperare un po’ di terreno perso con il partner o riconciliarvi dopo una forte discussione. Attenzione alle spese.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox oggi la Luna è in opposizione, soprattutto in amore: la vostra relazione sembra non funzionare più come un tempo ma dovete prendervi il giusto tempo per accettare questo cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox sono favoriti i nuovi incontri, mentre i rapporti di coppia vedono una leggera flessione. Non i matrimoni, però, con le coppie stabili che penseranno presto ad avere un figlio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: in amore c’è stata una separazione importante e adesso è il momento di iniziare a guardare al futuro senza malinconia.

