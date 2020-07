Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questi giorni potrebbero esserci tante novità positive, soprattutto sul lavoro, dove vi arriveranno proposte importanti e attese. In amore c’è una persona adatta a voi, ma dovete aprire la mente e cercare di non prendere di avere il controllo su tutto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata è affaticata ma potrete arrivare fino a sera con tante soddisfazioni se riuscirete a non perdere la pazienza. Sul lavoro sono tante le cose da sbrigare, ma riuscirete a terminare tutto senza difficoltà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore c’è un certo miglioramento dopo un periodo un po’ confuso. Finalmente avete capito che cosa volete e siete in partenza per andarlo a cercare. Non fermatevi finché non avrete trovato il meglio, però.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tanti problemi, tanti litigi, tanti allontanamenti: avete molte grane in questo periodo, ma dovreste iniziare a rivedere molti dei vostri atteggiamenti. Dove sbagliate? Cercate di porvi più spesso questa domanda.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è positiva e vi fa ritrovare una certa passione in amore. Se non state bene con qualcuno, però cercate di dirlo forte e chiaro: inutile portare avanti qualcosa che non vi soddisfa più.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo Paolo Fox sarà una giornata molto interessante, in amore e sul lavoro, dove alcune novità positive potrebbero arrivare e farvi tornare un bel sorriso.

