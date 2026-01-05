Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana particolarmente vivace e costruttiva per molti di voi. Avete voglia di lanciarvi in nuovi progetti e di dimostrare quanto valete. Capitolo lavoro: emergono intuizioni importanti che potrebbero trasformarsi in opportunità entro la fine del mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 gennaio 2026), nel corso di queste ore di inizio anno state lentamente ritrovando stabilità e ordine interiore. Avete bisogno di riprendere ritmo e creare una routine più solida. Le coppie rafforzano la complicità.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana particolarmente dinamica e brillante per molti di voi. Siete pieni di idee e la vostra comunicazione è particolarmente efficace. Lavoro? Sarete protagonisti grazie alla creatività e alla capacità di trovare soluzioni inaspettate.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo dei giorni di introspezione ma anche di rinnovata sicurezza. Siete pronti a lasciare andare ciò che non vi fa stare bene e a concentrarvi sulle relazioni sincere. Arrivano chiarimenti utili per costruire maggiore stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, state per raccogliere i frutti di un impegno costante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 gennaio 2026), state ritrovando entusiasmo e determinazione. Questa settimana di inizio 2026 porta stimoli nuovi e un forte desiderio di emergere. C’è grande slancio: le coppie vivono emozioni intense. Godetevi il momento.

VERGINE

Cari Vergine, state affrontando la settimana con grande concentrazione e metodo. È un buon momento per pianificare obiettivi a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore emergeranno conferme che rafforzeranno la vostra fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: settimana particolarmente vivace e costruttiva.