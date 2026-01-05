Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 5 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di inizio 2026 c’è armonia e voglia di socializzare. È una settimana positiva per migliorare le relazioni e chiudere questioni rimaste in sospeso. Arriva un clima più leggero rispetto al recente passato. Energia più stabile. Passi avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 gennaio 2026), state vivendo delle giornate di inizio anno particolarmente intense, cariche di passione e introspezione. Avete voglia di capire fino in fondo ciò che provate e quali direzioni seguire nel 2026. Le coppie possono rafforzare il legame attraverso dialoghi profondi, mentre i single sono attratti da personalità intriganti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, prende il via una settimana di inizio anno particolarmente vivace e ottimista. Le stelle portano movimento, contatti e un forte desiderio di rinnovamento. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono novità che vi spingono a guardare avanti con grande entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è un periodo di grande concretezza. Avete idee chiare e un forte senso di responsabilità che vi guida in ogni scelta. Nel corso di queste ore di inizio anno prevale la stabilità: le coppie fanno progetti a lungo termine, mentre i single possono avvicinarsi a qualcuno che trasmette fiducia. Grande fiducia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 gennaio 2026), periodo particolarmente brillante e creativo. Vi sentite liberi di esprimervi e di proporre nuove idee. Sta tornando alla grande il desiderio di spontaneità e novità. Per quanto riguarda il lavoro, emergono occasioni legate a collaborazioni particolarmente innovative.

PESCI

Cari Pesci, sta iniziando una settimana particolarmente delicata ma profonda. L’intuizione è la vostra guida migliore, soprattutto in amore, dove potreste vivere emozioni intense e inaspettate. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano segnali importanti che confermano la direzione intrapresa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: settimana particolarmente brillante e creativa.