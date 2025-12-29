Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana segna un punto di svolta per molti di voi: c’è voglia di cambiamento ma anche di concretezza. Per quanto riguarda il lavoro, emergono nuove possibilità che vi spingono a muovervi con più decisione. Chi è in coppia può ritrovare un’intesa migliore dopo un periodo nervoso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, entrate in un clima più stabile e rassicurante. I prossimi giorni porteranno risultati interessanti, soprattutto in campo lavorativo dove una trattativa o un progetto potrebbero avvicinarsi alla conclusione.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace per molti di voi che ritroveranno slancio e comunicazione brillante. Le stelle favoriscono incontri, scambi e nuove idee, ottime per pianificare il 2026. In amore si apre un periodo più leggero: i malumori si dissolvono e tutto appare più semplice del solito.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo una settimana emotiva ma costruttiva. Le feste vi avvicinano alla famiglia e ai sentimenti più autentici. Torna la complicità, soprattutto per le coppie che hanno superato un periodo complicato. I single possono fare un incontro che riscalda il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme che vi aiuteranno a iniziare il nuovo anno con più sicurezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 dicembre 2025-4 gennaio 2026), ritrovate entusiasmo e voglia di essere protagonisti. Le stelle suggeriscono di chiudere questioni rimaste in sospeso, soprattutto lavorative. In amore c’è grande passione.

VERGINE

Cari Vergine, affrontate questi giorni con precisione e lucidità. È un periodo perfetto per riorganizzare la routine e programmare obiettivi importanti. Prevale il bisogno di serenità: chi è in coppia può rafforzare il dialogo, mentre i single apriranno il cuore con più cautela.

BILANCIA

Cari Bilancia, si apre una settimana distesa e armoniosa. I rapporti migliorano, le tensioni scendono e potete affrontare con calma tutto ciò che avete rimandato. In amore tornano equilibrio e leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, emergono nuove idee da sviluppare nella prima parte del 2026.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state vivendo un periodo trasformativo che lo porta a chiudere ciò che non serve più. È una settimana forte, intensa, ma ricca di consapevolezza. Dominate la passione: le coppie ritrovano profondità, mentre i single possono sentirsi attratti da persone misteriose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, periodo frizzante. In amore si respira un’atmosfera vivace e divertente. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano spunti interessanti che meritano di essere valutati attentamente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ritrovate concentrazione e determinazione. Questa settimana è particolarmente favorevole per pianificare il futuro e definire obiettivi concreti. Cresce il desiderio di stabilità e le coppie possono fare progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo soddisfazioni che rafforzano la vostra posizione.

ACQUARIO

Cari Acquario, state vivendo giorni ricchi di spirito innovativo. La creatività è alta e vi permette di trovare soluzioni originali sia nel lavoro sia nella vita privata. In amore c’è aria di cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, la settimana è dolce e intuitiva. Le emozioni guidano le scelte, specialmente in amore dove potete vivere momenti particolarmente intensi. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano buone notizie che premiano l’impegno degli ultimi mesi.

