Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 31 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 31 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un fine settimana pesante, ritrovate le giuste energie e la voglia di far bene in questo lunedì. Evitate polemiche inutili e siate più costruttivi nei rapporti con gli altri. Sul lavoro siete finiti un po’ nell’ombra: adesso avete voglia di riscattarvi e mostrare a tutti di che pasta siete fatti. Grande periodo di recupero per chi vuole osare di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 maggio 2021), dovete assecondare la voglia di cambiamento che sentite dentro da un po’ di tempo. Vi siete stancati di fare sempre le stesse cose e della routine e avete voglia di novità. Attenzione però a non prendere strade troppo impervie. Mettete da parte contenziosi di tipo economico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vivete in una grande città e magari eravate abituati ad una realtà più piccola, potreste sentirvi un po’ in difficoltà perché non è facile mantenere i rapporti interpersonali e le relazioni sociali. Grandi novità per alcuni di voi sul piano lavorativo. I cambiamenti un po’ vi spaventano, ma vedrete che ne varrà la pena.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – lunedì 31 maggio 2021 – avete accanto delle persone solidali e che vi danno i giusti consigli e stimoli, ma ricordate sempre che la vita è la vostra e che ognuno è artefice del proprio destino. L’amore ultimamente è un po’ lontano e distante, forse vorreste qualcosa in più dal partner. Ma d’altronde ha i suoi impegni e non potete fargliene una colpa.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è entrata nel segno e il cambiamento si vede già. Questo vale in particolare per i giovani, che hanno voglia di dare una svolta alla propria vita, soprattutto se vivono ancora insieme ai genitori. Chi invece ha una relazione di lunga data può pensare a una convivenza o al matrimonio. Perché non un figlio?

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono situazioni di forte contrasto che vivete ormai da un bel po’ di tempo. Questo vale in particolare la sfera lavorativa e i rapporti con qualche collega con cui proprio non riuscite ad andare d’accordo. Sul lavoro se volete lanciare un nuovo progetto assicuratevi che chi collabora con voi sia d’accordo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: le stelle vi sorridono, ma ricordate, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 MAGGIO 2021