Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tanti momenti propizi in arrivo per voi nel corso delle prossime ore di questo fine ottobre/inizio novembre. Questa settimana è il periodo perfetto per mettersi in gioco e per prendersi qualche rischio. Le stelle sono dalla vostra. Non è detto che tutto fili liscio, ci saranno molti ostacoli sul vostro cammino. Usate la testa!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (30 ottobre 2023), c’è aria di cambiamento. Tante potenziali novità nel vostro futuro, pronte ad aprirvi nuovi scenari sia in ambito lavorativo sia sentimentale. Dovrete sgomitare per conquistarvi un po’ di spazio, ma la ricompensa al traguardo varrà ogni sforzo. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta qualche imprevisto di troppo. Avete piani precisi e vi irrita cambiare direzione all’ultimo secondo. Prima rinunciate all’ossessione per la perfezione meglio sarà per voi e per chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una settimana a due facce. I primi giorni si riveleranno faticosi sotto diversi punti di vista, una vera sfida per il vostro equilibrio psicofisico. Prendetevi del tempo per recuperare e per lasciarvi definitivamente alle spalle ogni bruttura. Coraggio. E’ arrivato il momento di agire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (30 ottobre 2023), un attimo di pausa non guasterebbe affatto… Sono giorni concitati, soprattutto per chi ha obiettivi lavorativi a breve termine. Non potete permettervi tempi morti se volete raggiungere la meta, ma rimanere sempre in movimento ha un costo molto alto…

PESCI

Cari Pesci, armatevi di pazienza. Tanta pazienza. Tante situazioni antipatiche nei prossimi giorni non faranno altro che gonfiarvi di stress e vibrazioni negative. Fate un respiro profondo e andate oltre, non legatevi nulla al dito. Non ne vale la pena.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: c’è aria di cambiamento. Tante potenziali novità nel vostro futuro.