Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di un po’ di respiro, ma avete troppe responsabilità che gravano su di voi. Se non potete permettervi di fermarvi, abbiate il coraggio di chiedere supporto a chi vi circonda.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 giugno 2025), incontri speciali in arrivo. L’amore è pronto a colpirvi quando meno ve lo aspettate. Il vostro cuore potrebbe cominciare a battere di nuovo per una persona importante, un vecchio amore o una nuova passione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite grintosi, inarrestabili, pronti a lanciarvi verso l’ignoto. Sul lavoro non avete paura di prendervi dei rischi, di provare qualcosa di nuovo per risollevare la situazione. In amore siete fin troppo avventurosi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concretezza e nuove risoluzioni. Non avete tempo per chi esita e cerca di evitare le vostre domande, avete bisogno di una risposta precisa ed immediata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 giugno 2025), seguite l’intuizione giusta e riuscirete a garantirvi nuove, ingenti entrate. Le persone a voi vicine cercano di comprendervi, ma di recente siete troppo schivi e diffidenti: provate a fare voi il primo passo.

PESCI

Cari Pesci, siete pronti a darvi una spolverata e a tornare in pista dopo un luglio che vi ha sballottato un po’ troppo. Gli astri vi donano energia e sicurezza da vendere. Seguite l’intuizione giusta e riuscirete a garantirvi nuove, ingenti entrate. Le persone a voi vicine cercano di comprendervi, ma di recente siete troppo schivi e diffidenti: provate a fare voi il primo passo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: concretezza e nuove risoluzioni. Si apre un periodo molto favorevole per iniziare a costruire qualcosa di vostro. Mettete da parte le insicurezze e provate a prendervi qualche rischio in più. Un senso di ansia ed inquietudine vi sovrasta, avete l’impressione che qualcuno non ve la stia contando giusta.