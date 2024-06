Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 giugno 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana che prende il via oggi, 3 giugno, cercherete delle conferme a livello personale: non abbiate paura di parlare liberamente con gli altri. Venere nel corso delle prossime ore di questo giugno sarà in aspetto favorevole e quindi saranno favoriti gli amori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 giugno 2024), vi attendono diverse giornate di recupero con la Luna e Saturno favorevoli. L’estate vi aiuterà a portare avanti un progetto, un lavoro o a dare spazio a qualcosa di importante. Capitolo lavoro: pensate anche che potreste fare qualcosa di diverso dal solito… Cambiare potrebbe aiutare.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi aspettano almeno tre settimane di grande energia in cui abbandonerete anche il nervosismo che vi ha pervaso per diversi giorni… Per quanto riguarda il lavoro, avete nella mente tantissimi progetti ma avete bisogno di tempo per poterli realizzare. Calma e lavoro. Questa la ricetta giusta.

CANCRO

Cari Cancro, quella che prende il via oggi sarà una settimana impegnativa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro dal momento che di recente ci sono stati dei problemi importanti da risolvere. Purtroppo in queste ore avete Saturno contro per cui l’unica cosa che potete fare è accettare le cose che vi accadono.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 giugno 2024), nel corso delle prossime ore di questo mese avrete ancora Giove favorevole e la sua influenza si farà sentire ancora più forte da metà luglio fino alla fine di settembre.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso della settimana che ha preso il via oggi, 3 giugno, avrete le stelle un po’ complicate che vi renderanno particolarmente critici soprattutto nei confronti della persona che amate. Del partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: vi attendono diverse giornate di recupero con la Luna e Saturno favorevoli.