Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo dell’anno nel quale non vi conviene giocare con il destino: potreste farvi male. Molto male. Evitate. Nel corso di questa settimana di fine luglio, inizio agosto che sta iniziando dovrete cercare di capire se proseguire o meno per una certa strada. La Luna regalerà maggiore energia del solito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 luglio 2024), adesso chiedete giustizia, soprattutto se avete avuto contrasti con soci o colleghi. Voltete che vi venga riconosciuto il vostro. Resta un contenzioso ancora aperto… Trovate una soluzione una volta per tutte.

GEMELLI

Cari Gemelli, quello di agosto sarà per voi un mese fondamentale per quanto riguarda i sentimenti, l’amore, le coppie. In questo momento avete la necessità di fare quadrare i conti e qualcuno potrebbe cercare di avere un contratto di lavoro migliore o cambiare fornitore.

CANCRO

Cari Cancro, il mese di agosto che state per vivere per voi sarà un vero e proprio banco di prova, in particolare per le relazioni. E per quelli di voi che stanno vivendo una fase di crisi. Non mancheranno le preoccupazioni di carattere lavorativo ed economico. Attenzione…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 luglio 2024), nel corso delle prossime ore di questo fine luglio potreste avvertire una certa stanchezza. Nelle relazioni con gli altri ci sono forti disagi. Guardando il cielo del Leone la sensazione è che questo oroscopo sia vincente per voi.

VERGINE

Cari Vergine, già da un po’ di tempo siete alla ricerca di conferme dall’ambiente circostante. Venere è sempre in buon aspetto nel vostro segno e questo potrebbe favorire gli incontri speciali. Fioccheranno le occasioni e spetterà a voi fare la giusta selezione e mirare all’obiettivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: fioccheranno le occasioni e spetterà a voi fare la giusta selezione e mirare all’obiettivo.