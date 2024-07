Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 29 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nonostante Saturno contro le stelle sono decisamente vincenti per voi nel corso della giornata di oggi. Non mancheranno le afflizioni ma adesso state andando incontro ad una fase decisamente più stabile in positivo. Amore? Chi ha una relazione solida potrebbe valutare progetti importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 luglio 2024), l’unica cosa che dovrete evitare di fare è mettervi contro qualcuno o dare il via a delle polemiche: ogni parola potrebbe ritorcersi contro di voi… Occorre cercare nuove soluzioni e mordersi la lingua… Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo 2024 è decisamente un anno di svolta che potrà portare cambiamenti di vita e lavorativi che saranno effettivi da novembre ma che sono sperimentali già da adesso. Coraggio. Molti di voi cercano una nuova vita e proveranno a fare qualcosa di importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana di fine luglio/inizio agosto state molto attenti al portafogli. Adesso state spendendo troppo per migliorare la vostra vita ma le stelle vi consigliano di ottimizzare le risorse per limitare le spese, altrimenti saranno guai.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 luglio 2024), in questo momento sareste anche pronti a buttare per aria cose in cui credevate fino a poco, pochissimo, tempo fa. Il rischio è di esagerare e di fare scelte che possono mettervi in difficoltà a livello economico. Calma e sangue freddo.

PESCI

Cari Pesci, se avete avuto forti perplessità in amore, sarà meglio lasciar passare un po’ di tempo. Agosto è un mese riparatore, ma in questo periodo non è stato facile rapportarsi in modo chiaro a livello sentimentale, soprattutto se avete avuto due storie…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le stelle sono decisamente vincenti per voi.