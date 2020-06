Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 29 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente avrete l’occasione di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con il partner. Alcune cose dette e fatte non vi sono andate giù ed è meglio che cerchiate di risolvere tutto adesso. Il tempo alimenta le incertezze. Concentratevi però anche sul lavoro, visto che le prossime settimane potrebbero essere decisive per un importante progetto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dopo settimane di tormenta interiore sembra adesso che la vostra situazione sentimentale si stia definendo in modo assolutamente positivo. Avete capito che affidarsi sempre e solo all’istinto, senza ragionare o ponderare i pro e i contro, non è sinonimo di saggezza: cercate di essere meno integralisti nella vostra quotidianità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox state vedendo la luce in fondo al tunnel. Avete capito che è inutile stare sempre a pensare a quello che non va nel lavoro e nella vita privata e che ogni tanto è meglio concentrarsi sulle cose belle. Da oggi sarà più facile sorridere alla vita.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete sofferto molto negli ultimi mesi. Ricostruirvi e ricostruire la vostra vita adesso è un vostro diritto: non state ad ascoltare chi vorrebbe altro per voi. Se avete fatto una scelta, portatela avanti con orgoglio: siete perfettamente in grado di valutare le situazioni, anche se all’esterno pensano il contrario.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi promette una giornata di rottura rispetto alle precedenti. Riceverete una notizia che aspettate da tanto, ma non è detto che ciò vi renda felici. Ciò che è certo è che negli ultimi tempi siete molto cambiati. E lo è anche il vostro approccio ai problemi, sicuramente più maturo di un tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, preparatevi a una giornata a dir poco impegnativa. In amore, il partner vi dirà qualcosa che vi renderà pensierosi per tutto il giorno. Conoscete benissimo i vostri difetti, ma quando anche chi vi ama ve li fa notare capite che forse è il caso di lavorare meglio su voi stessi. Del resto, come diceva qualcuno, solo gli stupidi non cambiano idea. Tenetelo bene in mente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: buone notizie sul lavoro ma anche in ambito sentimentale. Dovrete essere bravi a sfruttare questa ondata di buona fortuna garantita dalle stelle.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 29 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 giugno 2020