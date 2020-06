Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, poca voglia di avere discussioni importanti con alcune persone che in questi giorni difficili non hanno fatto nulla per starvi accanto. Cercate di smorzare le tensioni e pensare solo a voi stessi: ricostruitevi, senza pensare sempre che gli altri debbano capire e condividere le vostre scelte. Siete forti anche da soli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete concentrarvi meglio sull’amore se volete davvero togliervi qualche soddisfazione. Nelle ultime settimane avete capito che l’inerzia non è mai una scelta saggia e che i problemi non vanno nascosti sotto al tappeto, ma affrontati con coraggio. Con queste nuove consapevolezze, però, vi affacciate su un futuro senz’altro ricco di sorrisi.

GEMELLI

Cari Gemelli, si apre per voi una settimana decisamente al di sopra delle aspettative. Avete capito che è il momento di smettere di temporeggiare: prendete decisioni, ponderando tutte le possibilità, ma ascoltando anche il cuore. Non ve ne pentirete. Le stelle vi daranno una mano anche dal punto di vista finanziario.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è arrivato il momento di rimettervi in pista. In amore, se siete single da tanto e avete adesso voglia di condividere un percorso importante con qualcuno. Sul lavoro, se avete capito che le vostre aspirazioni sono altre rispetto a quello che fate ogni giorno.

LEONE

Cari Leone, le stelle vi spingeranno a smettere di guardare con pessimismo al futuro. Avete tutte le carte in regola per realizzare i vostri sogni più grandi, vi serve solo una piccola spinta iniziale e la giusta fortuna. Se volete rimettere in discussione anche la vostra situazione sentimentale, fatelo e affrontatene le conseguenze.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarete concentrati quasi esclusivamente sull’amore. Avete una gran voglia di condividere la quotidianità con qualcuno che sia il vostro specchio, una persona con cui basta un solo sguardo per leggere insieme il mondo. Basta rimuginare sul passato: è il momento di costruire il futuro che avete sempre sognato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: grandi cambiamenti in vista, ma per la prima volta nella vostra vita forse non siete spaventati di tutto ciò. Solo entusiasti.

