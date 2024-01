Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, negli ultimi giorni di questo mese di gennaio qualcuno potrebbe aver allontanato delle persone: finalmente si arriva alla resa dei conti anche nella sfera dei sentimenti. Si va verso un anno che sarà pieno di sorprese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 gennaio 2024), Luna favorevole in questa giornata di fine mese ma anche gli altri astri lo sono. Coraggio. A volte ci vuole una scossa nella vita, un’emozione che vi rimetta in gioco. Vi attende un ottimo febbraio. Chi ha chiuso una storia, potrà recuperare.

GEMELLI

Cari Gemelli, finalmente Venere non è più in opposizione. Ognuno deve scegliere la propria vita, quali persone di riferimento avere, le scelte vanno nella direzione delle proprie esigenze. Abbiate solo un po’ di coraggio per agire. Chi è rimasto un po’ chiuso dovrà diminuire le distanze dalla persona amata.

CANCRO

Cari Cancro, inizia per voi una settimana di fine gennaio sotto un cielo particolare con qualche dubbio in amore. Questo vale soprattutto per le coppie che si vogliono bene. Attenzione alle parole dette alle vostre spalle… Se avete la certezza di ciò che viene detto, agite. Con calma però…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 gennaio 2024), molti di voi hanno i nervi abbastanza tesi, sono agitati e stanchi in questo momento. Marte e Venere sono in aspetto favorevole quindi siete prontissimi ad amare. Ma dovete darvi una mossa. Occhio alle questioni economiche e lavorative.

VERGINE

Cari Vergine, Venere è in transito interessante con la Luna favorevole, in particolare nel corso del mattino. Si possono evitare fastidi, provare a risolvere problemi e tentare nuove soluzioni. A Febbraio cercate qualche sicurezza in amore dopo le tante perplessità del mese scorso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: Luna favorevole in questa giornata ma anche gli altri astri lo sono. Godetevi il momento!