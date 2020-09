Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 28 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata interessante grazie anche alla complicità della Luna che gioca a vostro favore, nel pomeriggio avrete modo di dimostrare i vostri sentimenti a chi di dovere, non sprecate l’occasione. Mantenete la calma soprattutto nel lavoro, accettate una proposta soltanto se ne vale davvero la pena.

SCORPIONE

Cari Scorpione, buone notizie per i sentimenti, Mercurio entra finalmente nel vostro segno e vi aiuterà a diminuire il carico di stress che in questo periodo state accusando molto sul fronte lavorativo. Nel pomeriggio però la situazione migliora e potrete dedicare maggior tempo a voi stessi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quello che state vivendo è un periodo intrigante, grazie anche alla Luna che stimola la sfera sentimentale, già dal mattino piuttosto valida. Sul fronte lavoro invece avete ancora tanti dubbi e pensieri, ponete le domande giuste alle persone giuste altrimenti non otterrete mai la risposta che state cercando.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, arrivano buone notizie, soprattutto per chi stava cercando disperatamente l’anima gemella, oggi avrete l’opportunità di farvi valere. Sul fronte professionale invece dovete evitare di perdere le staffe.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore torna qualche discussione movimentata, il problema nasce dal portafogli sempre aperto, dovreste evitare di fare continue spese, anche se credete che sia per una giusta causa. Il vostro partner non la vede come voi. Mercurio inizia il suo transito opposto e per voi significa guai.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, buone notizie per i sentimenti in questo periodo, la Luna è nel vostro segno e vi aiuta soprattutto nel pomeriggio a fare mente locale, tornare in forma e concedervi più tempo per voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: buone notizie in amore, potreste fare incontri interessanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 28 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 28 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 28 settembre 2020