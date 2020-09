Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 28 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, complici le stelle quest’oggi potrete fare incontri interessanti soprattutto con Acquario e Leone, chi ha voglia di vivere emozioni intense dovrà darsi da fare. Alcune faccende famigliari sono cambiate ormai da qualche mese e questo vi metterà di cattivo umore per un po’. Occhio ai problemi economici.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata che non partirà nel migliore dei modi, vi alzerete con il piede sbagliato dal letto, il pomeriggio però il vostro umore migliorerà nettamente, dovete soltanto portare pazienza ed evitare di arrabbiarvi per qualsiasi cosa, siate più morbidi anche con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di tensioni, soprattutto in amore, avete accumulato un po’ di malcontento e non riuscite a digerire quello che vi ha detto il partner, questo potrebbe portare ad ulteriori problemi in futuro, meglio affrontare l’elefante nella stanza. Anche sul lavoro cercate di stare sereni.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede di buon umore, complice l’amore che finalmente vi regala delle gioie, siete più sereni e motivati a fare del vostro meglio, la fine di settembre potrebbe regalarvi ulteriori emozioni, soprattutto a chi è single. Sul fronte professionale nessuno sforzo sarà vano.

LEONE

Cari Leone, siete un po’ intransigenti in amore in questo periodo, la fine del mese potrebbe però farvi cambiare idea su alcuni atteggiamenti, la verità è che forse siete stufi di dover ripetere sempre le stesse cose, volete essere capiti al volo. Sul fronte professionale avete finalmente più tempo e tranquillità per badare bene al vostro futuro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata di respiro per tutte quelle coppie che da marzo a oggi hanno avuto dei brutti quarti d’ora. Il periodo peggiore è ormai passato, rilassatevi e capite come ripartire.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata positiva soprattutto per l’amore, in arrivo emozioni nuove.

