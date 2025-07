Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 28 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, finalmente ritrovi energia e spirito di iniziativa. Se qualcosa ti ha frenato nei mesi scorsi, ora puoi dire la tua. In amore, occhio alle parole: non tutti sono veloci come te a perdonare. Sul lavoro, una proposta interessante entro venerdì. Sei un segno che ama la stabilità, ma questa settimana il cielo ti spinge a uscire un po’ dalla comfort zone. Qualcosa non va secondo i tuoi piani? Non è detto sia un male! Impara ad accettare l’imprevisto come occasione di crescita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 luglio 2025), questo cielo ti chiede pazienza e flessibilità, qualità che non sempre ami usare. In amore, piccoli malintesi si risolvono con tenerezza. Soldi in uscita, ma per cose utili. Non spendete in cose superflue.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottima settimana per mettere ordine, risolvere conti, avanzare richieste. Ma in amore serve spontaneità: non analizzare tutto. Lascia spazio all’imprevisto. Fnalmente torna l’energia che ti contraddistingue: dopo settimane passate tra attese e malumori, adesso puoi rimetterti in carreggiata. Il cielo ti sorride, e Marte ti dà grinta, ma attenzione a non bruciare le tappe. Hai bisogno di sentirti di nuovo al comando della tua vita, ma ricorda che anche gli altri hanno i loro tempi.

CANCRO

Cari Cancro, sei pieno di idee, ma ti serve concretezza. Un amico può darti un suggerimento illuminante. In amore sei affascinante: chi ti sta vicino, faticherà a starti dietro!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 luglio 2025), hai bisogno di certezze e affetto, ma anche di tempo per te. Non dire sì a tutto solo per compiacere gli altri. Dal weekend, migliorano le relazioni e il dialogo.

VERGINE

Cari Vergine, dopo un periodo in sordina, torni protagonista. In amore, riprendi in mano una relazione lasciata in sospeso. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale. Sul lavoro: idee vincenti!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: dopo un periodo in sordina, torni protagonista. In amore, riprendi in mano una relazione lasciata in sospeso. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale.