Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 28 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi e in generale in questa settimana sarete parecchio polemici. Vorreste mantenere un certo equilibrio e non prendervela troppo con chi vi circonda, ma ora vi rendete conto che tante situazioni non vanno come vorreste e sentite la necessità di cambiare aria. Attenti a non dire qualche parola di troppo, potreste irritare qualcuno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 giugno), in amore non dovete chiudere le porte, anche se qualche situazione vi ha fatto soffrire più del previsto. Non potete pretendere che il partner vi dia sempre ragione o la pensi come voi. Insomma, non potete ottenere tutto e subito, ma maturate sentimenti e passioni giorno dopo giorno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle saranno importanti per voi e per il vostro segno. Tante emozioni e occasioni di riscatto per chi vi circonda. I problemi a livello economico non mancano: forse dovete restituire qualcosa a qualcuno. Alcuni sentono di avere come una zavorra che vi trascina in basso. Forse qualcosa non vi convince anche dal punto di vista familiare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore non è certo la settimana migliore per evocare tensioni e scontri. In famiglia o con il partner dovete parlarvi se qualcosa non va più come vorreste. In generale dovete cercare di recuperare la serenità perduta, che a volte si trasforma in malinconia. Fate fatica ad aprirvi e a raccontare cosa vi turba.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, questa che si apre è una settimana davvero piatta e con poche emozioni. Cercate di mantenere la calma, se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda. Sul piano economico avete bisogno di più soldi, ma attenzione perché ultimamente avete speso troppi soldi. Siate prudenti.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi (lunedì 28 giugno 2021) sarà una giornata molto favorevole soprattutto per chi lavora in un’azienda. Si tratta di un periodo da sfruttare a pieno e da non sprecare assolutamente. Potreste non essere più entusiasti di un progetto nato da poco. Capite se vale la pena portarlo avanti o meno. In amore tagliate i rami secchi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: è arrivato il momento del riscatto.

