Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 28 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – lunedì 28 giugno 2021 – sarà una giornata importante, potrebbe rappresentare la possibilità del riscatto. Se dovete iniziare un nuovo progetto non esitate. Insomma, avete tutte le possibilità per fare bene e togliervi parecchie soddisfazioni. In amore se avete avuto dei litigi è il momento di riscattarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, tra genitori e figli possono esserci incomprensioni, ma voi andate dritti per la vostra strada. In questo periodo i problemi soprattutto a livello economico non sono mancati: avete tante questioni da sistemare. Dopo un periodo di stallo, c’è voglia di reagire.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore dovete evitare competizioni e soprattutto non mettervi con persone che sono già impegnate. Nei rapporti con gli altri possono esserci buone opportunità. Le coppie in crisi vorrebbero stare altrove, ma forse è il caso di parlarsi e chiarirsi. Incontri in vista per chi è single.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi la stanchezza vi pervade e vorreste cambiare aria e lanciarvi in nuove avventure. Chi ha una nuova attività deve pazientare prima di veder ingranare il tutto. Non sottovalutate la stanchezza e qualche segnale che arriva dal vostro corpo: avete bisogno di riposare e ricaricare le pile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 giugno 2021), la giornata sarà positiva, ma dovrete liberarvi da schemi e preconcetti che vi portate dietro da tempo. Ci sono tanti motivi di agitazione. Cercate di evitare conflitti e tensioni. L’amore non vi convince, per avere situazioni più chiare dovete attendere fine mese.

VERGINE

Cari Vergine, settimana ricca di emozioni e proficui incontri, potete concedervi belle sensazioni e vivere momenti di fiducia con chi vi circonda. Qualcuno di voi potrà far partire progetti importanti, per esempio una convivenza o la nascita di un figlio. I cuori solitari possono finalmente trovare ristoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie in amore, sia per chi è single che per chi ha una relazione di lunga data.

