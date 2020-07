Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, sul lavoro va tutto a gonfie vele. Vi sentite stimati dai vostri superiori e apprezzati dai colleghi: non c’è soddisfazione migliore. Le stelle vi saranno vicine anche nei prossimi giorni, approfittatene per concludere un importante progetto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete concentrare tutte le vostre energie su voi stessi. Dedicatevi a ciò che vi appassiona, senza pensare troppo al passato. Alcuni di voi stanno passando un delicato periodo dal punto di vista sentimentale, avete solo bisogno di tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete una gran voglia di dichiarare il vostro amore a una persona che sembra però essere indifferente alle vostre attenzioni. Le stelle vi consigliano di non esagerare con le aspettative, ma neanche di darvi per vinti prima di aver provato. Coraggio.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata molto complicata per voi. Il vostro problema principale è il rapporto a dir poco burrascoso con un collega, che vi rende la vita praticamente impossibile a lavoro. Dovete cercare il dialogo, per vivere meglio.

LEONE

Cari Leone, quante idee per il vostro futuro e quanto poco coraggio per provare a renderle realtà! Le stelle vi consigliano di lavorare su voi stessi e sulla vostra autostima, se volete avere successo in ogni cosa che affronterete. Pensateci.

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi dovrete affrontare qualche battibecco di troppo in famiglia. Armatevi di pazienza, solo così a fine giornata tutto sarà rientrato e potrete tornare a sorridere.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: sul lavoro siete un vero e proprio schiacciasassi, continuate così e avrete presto belle soddisfazioni, anche economiche.

