Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 27 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una persona è tornata dal vostro passato e sta creando scompensi nella vostra vita. Le stelle vi consigliano però di non dare peso alle sue parole e continuare per la vostra strada: in fondo, le minestre scaldate non vi sono mai piaciute.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox state vivendo un periodo di grandi tribolazioni. Il consiglio è quello di prendervi del tempo per voi stessi, perché ultimamente vi siete donati agli altri mettendovi in secondo piano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, occasioni in vista sul lavoro: dovrete essere bravi a coglierle al volo, senza le vostre solite ansie da prestazione. Cercate di pensare solo a voi stessi e all’obiettivo che dovete raggiungere, senza distrazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo avete bisogno di recuperare il rapporto con un amico. Impegnatevi a fondo perché questa cosa influenza quotidianamente il vostro umore.

ACQUARIO

Cari Acquario, vivete un periodo di appannamento in coppia. Il consiglio delle stelle è di parlare di più con il vostro partner, perché solo con il dialogo la situazione può migliorare.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata all’insegna del buonumore. Approfittatene per fare ciò che più vi piace e per circondarvi di persone che vi vogliono bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottime notizie in arrivo negli affari, quindi preparatevi al meglio.

