Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 26 ottobre – si prevede una giornata positiva perché avrete la Luna dalla vostra parte, ed è sempre un’ottima cosa, ma questo potrebbe non bastare per ritrovare serenità, specie in amore. I problemi non mancano neppure a livello lavorativo, cercate di evitare discussioni con i colleghi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (26 ottobre 2020) si prevede una giornata di ripresa, dopo due giorni di grandi discussioni e litigi. A livello lavorativo avete vissuto una fase complessa, è il momento di ritrovare le forze per andare avanti. Non siate affrettati, valutate bene pro e contro di ogni scelta.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi avrete la Luna in opposizione, e questa non è mai una bella notizia. Prudenza. Possibili discussioni con il partner o con le persone a voi vicine. Mantenete la calma. A livello lavorativo, se siete nervosi, contate fino a dieci prima di aprir bocca.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi godrete della Luna in ottimo aspetto. Potrete così risolvere qualche problema in amore. Parlatevi e confrontatevi. Sul fronte lavorativo le cose finalmente migliorano rispetto al passato. Il momento di ripartire è arrivato.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata con più di qualche difficoltà, soprattutto se avete a che fare con una separazione che è sempre traumatica. Pian piano le cose miglioreranno e ritroverete entusiasmo. Discussioni con qualche collega che si dimostrerà un voltafaccia, e proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata all’insegna di qualche contrasto in amore. Cercate di parlarvi e chiarire. Sul lavoro vivete una fase di lunga riflessione. Forse è il momento di cambiare aria. Se avete delle responsabilità, potreste essere chiamati a prendere scelte difficili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottimo quadro astrale e buone occasioni lavorative.

