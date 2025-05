Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 26 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che prende il via oggi – 26 maggio 2025 – sarà molto positiva per voi. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno riconoscimenti importanti. In amore ci sarà spazio per nuovi incontri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 maggio 2025), vivrete una settimana ricca di emozioni, in alcuni casi anche contrastanti a cui fare fronte. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbero essere dei cambiamenti improvvisi da dover affrontare, ma niente che non possa essere fatto con calma e sangue freddo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete una settimana di fine maggio particolarmente dinamica. Già dalle prossime ore di questo lunedì 26 maggio 2025 sarete energici e pronti a mettervi in gioco in ogni occasione che vi si presenterà. Capitolo lavoro: arriveranno nuove sfide, ma le affronterete con entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi, come il resto della settimana, sarà incentrata su un lavoro paziente e costante. Le opportunità ci sono, ma dovrete essere strategici nel prenderle. La stabilità sarà fondamentale per mantenere l’armonia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 maggio 2025), vivrete un periodo di cambiamenti in cui dovrete essere pronti a reinventarvi. Le stelle favoriscono la vostra creatività e le nuove idee. Avrete la possibilità di avvicinarvi ulteriormente alla persona che vi interessa veramente.

PESCI

Cari Pesci, periodo intenso per voi, ma anche ricco di possibilità. Capitolo lavoro: potrebbero esserci delle sfide da dover affrontare, ma saranno tutte superabili grazie alla vostra intuizione. Nel corso delle prossime ore di questo 26 maggio sarete più romantici del solito.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avrete una settimana di fine maggio molto dinamica.