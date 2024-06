Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, queste sono giornate particolari per voi in cui dovete mettere le basi per le mosse future, basta recriminazioni sul passato. Bellissime stelle per le relazioni personali. E’ anche un buon momento per farvi valere sul lavoro con gratificazioni in arrivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 giugno 2024), andiamo incontro a un periodo importante per voi, anche per i soldi e il lavoro dopo tante uscite. Fate ordine nelle vostre idee, ci sono ancora diversi avversari da affrontare, ma ve la caverete benissimo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tanti pianeti storti vuol dire che in questo momento sentite tante tensioni dentro di voi, ostacoli, incomprensioni in amore e sul lavoro. Attenzione a ciò che si dice e si fa, è un momento complesso, anche sul lavoro forse ci sarà qualche delusione da sopportare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è ancora un bel periodo per voi, e migliora anche. Affrontate una piccola disputa d’amore e concedetevi tempo e spazio per i sentimenti, perché questa venere va sfruttata. Non chiudetevi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Si aggiusta tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 giugno 2024), si inizia a riprendere quota, a stare meglio anche fisicamente. L’amore ha bisogno di forza e coraggio, venere regala emozioni forti e addirittura sono possibili colpi di fulmine nelle prossime settimane.

PESCI

Cari Pesci, vi sentite scoraggiati, aspettate che qualcuno si accorga di voi. Se siete in attesa di risposte sul lavoro dovrete aspettare un pochino, almeno fino al 17 giugno. E’ un momento in cui dovete avere pazienza senza vedere tutto nero. Solo a una cosa non c’è rimedio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ricominciate a risalire la china in ogni campo. Vi sentite e state meglio e si vede. Andate avanti così. Solo a una cosa non c’è rimedio, per il resto andate tranquilli.