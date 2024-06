Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 giugno 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, buon inizio di nuova settimana. Il weekend è stato un po’ rallentato per voi per colpa della luna contraria, oggi si torna a correre. Tanti progetti molto favoriti, via libera ai sentimenti ma attenzione a non strafare. Meglio andare a passi lenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 giugno 2024), Mercurio vi invita a risolvere questioni economiche e questioni pratiche. Alcuni rapporti sono del tutto inutili quando non dannosi e finalmente, anche se in alcuni casi con sofferenza, sembra che ve ne accorgete anche voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani e dopodomani arriva una risposta, tanti pianeti nel segno vuol dire tanti stimoli, tante opportunità, tanti nuovi progetti e grandi intuizioni, ma anche tanti impegni quindi non esagerate. Anche per l’amore è il momento di venire allo scoperto.

CANCRO

Cari Cancro, ieri è stata una giornata sotto tono, ma oggi, soprattutto in serata, tutto andrà meglio. Basta nostalgie, i riscontri amorosi e lavorativi che aspettate da tempo finalmente arriveranno, guardate avanti con fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 giugno 2024), qualcuno di voi è ancora alle prese con fastidi fisici ma pian piano li supererete. Forse pretendete troppo in amore, e soprattutto quando vi sentite affascinanti come in questi giorni grazie a questa bella venere.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione ai conflitti, anche se fuori apparite tranquilli dentro potreste vivere tormenti, voi quando state così chiudete le comunicazioni e sparite, è un momento in cui avrete la tentazione di isolarvi. Attenzione a chi torna dal passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del