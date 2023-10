Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 23 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ottime notizie per quanto riguarda la vita privata. Nel corso delle prossime ore, ma non solo, godrete di una buona atmosfera. Perché non fare un po’ di sano sport? Vi aiuterebbe a rilassarvi ancora di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 ottobre 2023), nel corso delle prossime ore alcuni di voi potrebbero strappare un accordo molto redditizio. La salute e le finanze restano eccellenti. Bene così. Alcuni potrebbero dover gestire le pressioni lavorative dell’ultimo minuto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 23 ottobre 2023 è probabile che qualcuno di inaspettato si avvicini al vostro cuore. Siate ricettivi e pronti a godere di nuove esperienze. Magari vi potrebbero cambiare la vita. Ma dovete metterci anche del vostro…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è un certo margine per migliorare i vostri punteggi sul fronte accademico, provarci è d’obbligo. Lo dovete a voi stessi. Nel corso della giornata di oggi, lunedì 23 ottobre, riuscirete a mantenere un passo avanti rispetto ai vostri rivali. La vita amorosa è destinata a migliorare grazie agli sforzi reciproci.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 ottobre 2023), alcuni di voi potrebbero provare ad organizzare un viaggio in famiglia. Evitate i viaggi a lunga distanza. È la settimana di chi sta pensando di fare un grosso cambiamento. Magari cambiare città o proprio stile di vita. Valutate le varie situazioni a fondo prima di agire.

PESCI

Cari Pesci, alcuni di voi nel corso della giornata potrebbero godere di un miglioramento delle proprie finanze. Un sano mix di esercizio fisico e dieta vi farà bene. È probabile che molti di voi avviino nuovi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: riuscirete a mantenere un passo avanti rispetto ai vostri rivali. Bene l’amore.