Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 23 ottobre 2023 avrete abbastanza energie per investire il vostro tempo al meglio e goderne dei risultati. Nonostante gli orari irregolari e la tanta fatica fatta, la vostra salute sarà ancora buona.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 ottobre 2023), nel corso delle prossime ore potreste ricevere qualcosa di importante. Il partner potrebbe pianificare qualcosa di speciale per voi, quindi preparatevi a rimanere sorpresi. Godetevi il momento senza pensare sempre al futuro. Il futuro è ora.

GEMELLI

Cari Gemelli, trattare chi lavora con voi nel modo giusto vi farà guadagnare tanti punti. Anche il rispetto che forse qualcuno pensa di aver perso. Per quanto riguarda l’amore e i sentimenti in generale, prevvarrà la pace. Cosa importante dato che vi permetterà di riposare. Alcuni di voi potranno godere di un viaggio. Un bel viaggio.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 23 ottobre sarete tentati di spendere. Di concedervi qualche vizio o lusso. Cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Bene la salute, anche di chi non si tratta proprio bene…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 ottobre 2023), nel corso delle prossime ore riuscirete ad affermare la vostra autorità sul lavoro. Come? Lavorando bene e con passione. È probabile che un giovane di famiglia susciti una piacevole sorpresa. Bene i viaggi o gli spostamenti in generale.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete affrontare una situazione competitiva. Molto competitiva. Niente panico: ci riuscirete alla grande. Risulterete totalmente a vostro agio. Per quanto riguarda l’amore, qualcuno per cui avete un debole potrebbe venire a cercarvi… Fatevi trovare!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: dovrete affrontare una situazione competitiva. Niente panico. Ci riuscirete alla grande. Bene anche l’amore.