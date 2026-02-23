Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 23 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state cercando equilibrio dopo una fase un po’ instabile. In amore c’è bisogno di armonia: chi ha litigato può chiarire. I single sono affascinanti più del solito. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi, ma serve diplomazia. Non rimandate decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 febbraio 2026), cielo potente e trasformativo. Siete intensi, magnetici, pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa. In amore la passione è protagonista, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio importante: qualcuno riconosce il vostro valore. È il momento di osare con intelligenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di movimento, di aria nuova. Le stelle parlano di viaggi, cambiamenti, novità. In amore però serve più presenza: non potete sempre scappare davanti alle responsabilità. Nel lavoro arriva un’occasione interessante, specie per chi vuole ampliare i propri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati e concreti, ma questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi. In amore serve più dolcezza: chi vi sta accanto vuole sentirsi coinvolto emotivamente. Nel lavoro siete favoriti: risultati in arrivo, anche se graduali. Attenzione alla stanchezza accumulata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 febbraio 2026), periodo vivace e creativo. Avete voglia di rivoluzionare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi, incontri sorprendenti. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Nel lavoro idee brillanti, ma curate anche i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Le stelle parlano di emozioni profonde. In amore chi ha sofferto ora può ripartire, ma con maggiore consapevolezza. Le coppie solide fanno progetti importanti. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi vincente: fidatevi del vostro istinto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: periodo vivace e creativo. Approfittatene e otterrete grandi cose. Siete romantici e intuitivi. Le stelle parlano di emozioni profonde. In amore chi ha sofferto ora può ripartire, ma con maggiore consapevolezza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 FEBBRAIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
