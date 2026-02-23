Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo è un cielo che parla di riscatto. Dopo qualche tensione recente, ora sentite che qualcosa si sta rimettendo in moto. Avete bisogno di certezze, soprattutto nel lavoro: chi aspetta una risposta potrebbe ricevere un segnale entro pochi giorni. In amore siete passionali ma anche un po’ impazienti. Attenzione a non pretendere tutto e subito. Le coppie solide superano una piccola discussione, i single devono uscire di più: le occasioni non bussano se restate chiusi in casa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 febbraio 2026), finalmente un po’ di stabilità! Le stelle vi invitano a consolidare ciò che avete costruito. In amore c’è voglia di concretezza: chi sta vivendo una storia incerta ora pretende chiarezza. Le coppie che hanno resistito a un periodo complicato possono fare progetti importanti. Nel lavoro è il momento di pianificare: non abbiate paura di chiedere di più, perché avete dimostrato molto.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pieni di idee ma rischiate di disperdere energie. Il cielo vi chiede concentrazione. In amore torna la leggerezza: flirt, messaggi, incontri intriganti. Ma se avete una relazione stabile, attenzione a non alimentare gelosie inutili. Nel lavoro arrivano proposte interessanti, ma valutate bene prima di accettare: non tutto ciò che brilla è oro.

CANCRO

Cari Cancro, siete in una fase emotiva intensa. Le stelle parlano di sensibilità accentuata. In amore cercate rassicurazioni e profondità. Le coppie devono parlare di più, evitare silenzi pesanti. Nel lavoro arriva una responsabilità nuova: può spaventare, ma vi darà soddisfazione. Fine settimana più sereno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 febbraio 2026), siete tra i protagonisti del periodo. Il Sole vi dona carisma e forza. In amore c’è passione, ma anche bisogno di sentirvi al centro dell’attenzione. Se vi sentite trascurati, potreste reagire in modo impulsivo. Nel lavoro arrivano conferme: chi ha seminato bene ora raccoglie. Ottimo momento per chiedere un riconoscimento.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione e organizzazione. Voi amate avere tutto sotto controllo, ma adesso dovete imparare a lasciare spazio anche all’imprevisto. In amore serve più spontaneità: meno analisi, più cuore. Sul lavoro sistemate questioni pratiche, firme e accordi favoriti. Attenzione solo allo stress fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete tra i protagonisti del periodo. Il Sole vi dona carisma e forza. In amore c’è passione, ma anche bisogno di sentirvi al centro dell’attenzione.