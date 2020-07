Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata di tensione, già negli ultimi giorni in realtà avete avvertito una certa resistenza in casa, litigate per sciocchezze e questo non fa bene alla coppia, soprattutto quelle di recente nascita. Cercate di rilassarvi di più e di preservare la tranquillità in casa, non alimentate discussioni nate dal nulla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stella per voi questa giornata sarà molto positiva, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, farete pace con una persona che non sentivate da tempo e questo renderà tutto più semplice. Decisioni importanti in arrivo, nuovi programmi da settembre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox quest’oggi dovrete tenere gli occhi ben aperti soprattutto se avete a che fare con Vergine e Pesci, due segni con i quali non andate esattamente d’accordo e che potrebbero tendervi un agguato. Se qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote, voi prendete le distanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata interessante quella di oggi, anche se non partirà con il piede giusto, ma non dovete perdere la speranza, lottate fino alla fine. La Luna opposta crea dissapori in amore, potrebbero insorgere problemi legati forse alla gelosia, cercate di non perdere la voglia di amare e non aggrappatevi agli specchi pur di avere ragione.

ACQUARIO

Cari Acquario, cercate di mantenere la calma quest’oggi, evitate discussioni, tanto non vi porteranno da nessuna parte e, anzi, potrebbero peggiorare la vostra condizione sentimentale. Le relazioni nate da poco non sembrano avere problemi gravi, nel campo professionale invece non dovete essere troppo testarvi o vi scotterete presto.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi per voi sarà una giornata fortunata perché potrete nuovamente avvicinarvi all’amore in ogni sua sfumatura. Potreste avere problemi soltanto qualora nella vostra testa siano presenti più infatuazioni e non sapete quale scegliere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: fate spazio alle emozioni positive, arrivano grandi soddisfazioni e decisioni importanti da prendere.

