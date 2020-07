Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa sarà una giornata all’insegna dei problemi, la vita di coppia non è come vi immaginavate che fosse, niente rose e fiori, soltanto spine in questo periodo travagliato, sarà il caso di rimediare alle scelte prese? Secondo le stelle, meglio evitare discussioni quest’oggi. Rimandate a domani.

TORO

Cari Toro, in amore dovete cogliere la palla al balzo, le stelle vi suggeriscono di non rimandare a domani quello che può essere fatto oggi, anche le discussioni, quindi datevi da fare e approfittate della positività delle stelle per rimarcare i puntini sulle “i”. Il lavoro potrebbe spingervi a riconsiderare alcune scelte prese nel passato, non permetteteglielo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox in amore anche i single potranno ricevere qualche soddisfazione quest’oggi, state vivendo un periodo importante della vostra vita, sarà l’estate che favorisce anche nuovi incontri. Nel lavoro purtroppo non tutto procede come da copione, inciamperete in qualche imprevisto, ma non scoraggiatevi.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è ancora nel vostro segno e questa sarà una giornata che vi permetterà di riscoprire un briciolo di passione, il giusto per rinvigorire la vostra relazione altrimenti in decadimento. Aggiungete un po’ di pepe nella vita di coppia, sorprendete il partner.

LEONE

Cari Leone, arrivano dei miglioramenti in amore secondo paolo Fox, presto il Sole sarà nel vostro segno e per voi tornerà a brillare più forte di prima. Avete vissuto dei mesi difficili, non è stato facile per voi scendere a compromessi né prendere alcune decisioni, ma per amore questo ed altro. Ora potrebbero insorgere problemi di natura economica.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna secondo il guru delle stelle è dalla vostra parte e vi prenderà sotto braccio per accompagnarvi placidamente verso il giardino fiorito dell’amore, quella di oggi sarà una grande giornata per il vostro cuore palpitante. Bene anche il lavoro, arrivano nuove opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: che bella questa Luna che stimola la dolcezza del sentimento.

